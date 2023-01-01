Жить дальше. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Светлана некоторое время назад попала в ДТП вместе со своим сыном Димой. В результате мальчик стал инвалидом. За рулем автомобиля была Светлана, после аварии она стала обвинять себя в том, что случилось с ее сыном. Врачи говорили, что шансы у мальчика есть, но очень небольшие. Светлана решила использовать любую возможность, которая могла бы помочь ее сыну встать на ноги. Прошло время. Светлана заметила, что ее муж Марк перестал уделять прежнее внимание сыну. Вскоре он начал просить родить второго, здорового ребенка. Светлана категорически отказывалась, считая, что тогда отношение Марка к Диме изменится, и сын-инвалид будет страдать. Светлана начала ссориться с Марком, считая, что он недостаточно любит больного сына. Не выдержав скандалов и претензий, Марк ушел. Вскоре Светлана познакомилась с Владимиром, своим новым соседом. Он начал ей оказывать небольшую помощь. Так незаметно для себя соседи стали друзьями. Светлана поняла, что Владимир нравится ей. Узнав о том, что у Светланы появились какие-то отношения с соседом, Марк разозлился, подал на развод и перестал помогать деньгами. Светлана не отчаивалась, тем более, что рядом было надежное плечо Владимира. Вскоре в ее жизни произошли два важных события: Светлана узнала, что беременна и нашла работу, которую могла выполнять дома. Светлана не могла решить, родить ей ребенка или нет. Владимир предложил ей выйти за него. Светлана согласилась, но взяла с него слово, что он не изменит своего отношения к Диме. Светлана и Владимир поженились. Владимир переехал к Светлане, теперь она начала бдительно следить за тем, как Владимир относится к её сыну. В один из дней Дима должен был отправиться на процедуры, но Владимир задерживался. Светлана разозлилась, попыталась вывезти инвалидную коляску сама, в результате ей стало плохо. Она едва не потеряла будущего ребенка. Злость и обида на Владимира не позволили ей выслушать его. Она прогнала Владимира. Но, тем не менее, чувства Светланы и Владимира оказались сильнее страхов. Светлана и Владимир помирились. В положенный срок она родила ребенка, а вскоре Диме стало гораздо лучше, он начал ходить.



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