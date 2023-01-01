Жирафик Виви возвращается (спектакль). Евгений Вайсберг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Могут ли жирафы разговаривать и летать? Да – если речь идeт о волшебном жирафeнке по имени Жирафик Виви! Эта смелая, упорная и очень добрая девочка просто обожает приключения. Загадочно исчезнув из зоопарка в Калифорнии, Виви проехала через полмира, мечтая отыскать в саванне своего Старшего Брата. И ей это удалось! А ещe Виви нашла много верных друзей. Но теперь ей предстоит обратный путь – ведь Жирафик уже скучает по дому. Только путешествие через пол-Африки и два океана может оказаться и трудным, и опасным! А Виви, пусть и волшебный жираф, ещe не всегда верно оценивает свои силы… Это вторая книга серии, но слушать о приключениях Виви можно начинать и с неe! Великолепные голоса блестящих актeров создают неповторимую атмосферу и погружают в мир, полный приключений!



Жирафик Виви возвращается (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.