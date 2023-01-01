Жираф – гроза пингвинов. Дарья Донцова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Если хочешь получить на день рождения много подарков и прочитать массу комплиментов, позаботься об этом сама, иначе все забудут". Так заявила Евлампии Романовой ее подруга Анечка, и попросила помочь организовать сюрприз ко дню рождения свекрови, которую все зовут Мурлыся. Подарок удался на славу: роскошный пазл из шоколада в виде дворца и его обитателей. Быстренько собрав все это великолепие, женщины сели пить чай. Лампуше и Мурлысе стало жаль есть такую красоту, а вот Анюта полакомилась от души и… попала в больницу! Евлампия и Макс обратились к профессору Моисею Зильберкранцу, известному специалисту по отравляющим веществам. Тот пришел к выводу, что Аню отравили ядом улитки Конус, найденном в шоколадном презенте. Но его коллега Юрий Деревянкин настаивает, что Зильберкранц ошибся. Эту отраву получают от ящерицы зубоскала. И вскоре Моисей Абрамович кончает собой. Почему?! Самолюбивый Моня не пережил позора? На него это не похоже. Вульф и его команда начинают расследование, не подозревая, сколько еще смертей их ждет за воротами шоколадного замка! Дарья Донцова – самый популярный и востребованный автор в нашей стране, любимица миллионов читателей. В России продано более 200 миллионов экземпляров ее книг. Детективы Дарьи Донцовой написаны в особой манере: помимо интереснейшего сюжета, в них всегда присутствует тонкий юмор, здравый оптимизм и безусловная вера в торжество добра над злом. Это всe, что нужно для отдыха, релаксации и душевного успокоения. Прочтите книги Дарьи, и ваши...Слушайте книгу.



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