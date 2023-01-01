WinkАудиокнигиЖили-были ёжики (спектакль). Андрей Усачев
Жили-были ёжики (спектакль). Андрей Усачев (книга, 2010) слушать онлайн
2010, Аудиокнига
Сказки6+
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Сюжет
Жили-были ёжики: папа Ёж, мама Ежиха и ежата – Вовка и Вероника. Как и со всеми детьми, с маленькими ёжиками происходят веселые, трогательные и поучительные истории. Знакомясь со своими соседями – зайчатами, бельчатами, бобрятами и хомячками,– ежата начинают понимать, что такое дружба, и учатся ею дорожить.
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