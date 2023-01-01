Жили-были… 28 уроков русского языка для начинающих. Рабочая тетрадь. Л. Политова,Л. Миллер,И. Рыбакова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к рабочей тетради Жили-были… 28 уроков русского языка для начинающих. Рабочая тетрадь Пособие представляет собой интенсивный коммуникативный курс русского языка для нефилологов. Комплекс состоит из учебника, рабочей тетради, аудиоприложений к ним, книги для преподавателя и �грамматического справочника на нескольких языках (формат PDF). Он рассчитан на 120–150 учебных часов. Рекомендуется для работы с преподавателем на интенсивных курсах русского языка в России и за рубежом, для подготовительных отделений российских вузов, для кружков при культурных центрах и народных университетов. (CD прилагается только к печатному изданию.)



Жили-были… 28 уроков русского языка для начинающих слушать на видеосервисе Wink.