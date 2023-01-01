Жили были… 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. Л. Политова,Л. Миллер
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Жили были… 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. Л. Политова,Л. Миллер

Жили были… 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. Л. Политова,Л. Миллер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература23 мин16+

Сюжет

Аудиоприложение к рабочей тетради Жили были… 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Рабочая тетрадь Данное пособие представляет собой тренировочное лексико-грамматическое и коммуникативное сопровождение базового курса русского языка как иностранного, предназначенное для активизации языкового материала учебника «Жили-были… 12 уроков русского языка. Базовый уровень». Рабочая тетрадь является неотъемлемой частью методического комплекса, включающего в себя учебник, рабочую тетрадь и аудиоприложения к ним. Уроки рабочей тетради имеют единообразную структуру, что позволяет выработать у обучаемых алгоритм усвоения разнопланового речевого материала. Каждый урок включает в себя тренировочные языковые упражнения, условно-коммуникативные и творческие задания, задания на развитие навыков письменной речи и навыков аудирования. Типы упражнений, их содержание максимально приближены к требованиям, определяемым Требованиями базового уровня ТРКИ. Такой формат дает основание рассматривать рабочую тетрадь как учебное пособие, позволяющее осуществлять подготовку к государственному тестированию.

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