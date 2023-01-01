Жили были… 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. Л. Политова,Л. Миллер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к рабочей тетради Жили были… 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Рабочая тетрадь Данное пособие представляет собой тренировочное лексико-грамматическое и коммуникативное сопровождение базового курса русского языка как иностранного, предназначенное для активизации языкового материала учебника «Жили-были… 12 уроков русского языка. Базовый уровень». Рабочая тетрадь является неотъемлемой частью методического комплекса, включающего в себя учебник, рабочую тетрадь и аудиоприложения к ним. Уроки рабочей тетради имеют единообразную структуру, что позволяет выработать у обучаемых алгоритм усвоения разнопланового речевого материала. Каждый урок включает в себя тренировочные языковые упражнения, условно-коммуникативные и творческие задания, задания на развитие навыков письменной речи и навыков аудирования. Типы упражнений, их содержание максимально приближены к требованиям, определяемым Требованиями базового уровня ТРКИ. Такой формат дает основание рассматривать рабочую тетрадь как учебное пособие, позволяющее осуществлять подготовку к государственному тестированию.



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