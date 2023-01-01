Жгучие травы и темные воды. Алена Воскресенская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

В Безымянном королевстве готовятся к войне с соседней республикой – надо во что бы то ни стало заполучить доступ к Серому морю и его торговым путям. Но у Светлейшего канцлера другой план решения этой задачи. Для его реализации не хватает лишь ключа к зашифрованным чертежам взрывного устройства. Обладательница секретных сведений ведет свою игру, но однажды ее находят убитой. Смогут ли канцлер и его сторонники добиться желаемого? На кону стоят не только их жизни, но и судьба всего королевства.



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