Жесткий английский. Больно не будет / #БДСМанглийский. Дарья Ваулина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта аудиокнига направлена на то, чтобы разобраться у тебя в голове и перестать откладывать английский «на потом» Меня зовут Дарья, я – создатель сети школ «Англомания», автор самого жесткого языкового марафона #бдсманглийский, и книги «Жесткий английский». Я – твой самый страшный кошмар. Ты хочешь знать английский? Учи. Все твои отговорки меня не волнуют. Я доведу тебя до слез, но ты получишь бесценную привычку – учиться. Почему БДСМ? БОЛЬНО. Во время прослушивания аудиокниги ты вырабатываешь в себе привычку учить английский каждый день. Выполняешь задания и выкладываешь с хештегом. Не будешь делать – буду бить. ДОСТУПНО. Объясняю просто и понятно, поймут все, даже новички. Я заставлю тебя разобраться в твоих тараканах и начать учить английский. СЕРЬЕЗНО. Никаких песен, плясок, котиков, мимими, лести и улыбок. Потому что ты от этого устал, и я тоже. Если ты хочешь выучить язык, садись и учи. МАКСИМАЛЬНО. Грамматика – это хорошо, но если ты не разберешься со своими внутренними препонами, далеко не уйдешь. Я хочу, чтобы ты учил английский сам, без меня. А для этого надо поработать.



Жесткий английский слушать на видеосервисе Wink.