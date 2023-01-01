WinkАудиокнигиЖесткие переговоры. Как противостоять агрессору. Грег Уильямс
Жесткие переговоры. Как противостоять агрессору. Грег Уильямс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология365 мин12+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Эта аудиокнига будет полезна для переговорщиков, руководителей и обычных сотрудников, которые хотят научиться противостоять агрессивному поведению и манипулированию на переговорах и на работе. Ее автор – Грег Уильямс, специалист в области переговоров, эксперт по языку тела, консультант и лектор.
Жесткие переговоры слушать на видеосервисе Wink.