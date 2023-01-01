Жесткие переговоры. Как противостоять агрессору. Грег Уильямс
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Жесткие переговоры. Как противостоять агрессору. Грег Уильямс

Жесткие переговоры. Как противостоять агрессору. Грег Уильямс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология365 мин12+

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Сюжет

Эта аудиокнига будет полезна для переговорщиков, руководителей и обычных сотрудников, которые хотят научиться противостоять агрессивному поведению и манипулированию на переговорах и на работе. Ее автор – Грег Уильямс, специалист в области переговоров, эксперт по языку тела, консультант и лектор.

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