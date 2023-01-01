Жерминаль. Эмиль Золя (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Жерминаль» – роман одного из величайших французских писателей Эмиля Золя. Является самостоятельной книгой, тринадцатой по счету, и одной из лучших в великой тридцатитомной эпопее ‘Ругон-Маккары’ – грандиозной ‘Естественной и социальной истории одного семейства в эпоху Второй империи’, социальное содержание и интерес которой исключителен. Как и многие другие книги в серии, она содержит массу метафор, множество детальных описаний характеров героев и исторических мест. В ‘Жерминаль’ описывается правда о роде человеческом, о высоких мотивах одних и самых низменных чертах других, постоянно соперничающих в борьбе, предательстве, алчности, любви, смерти… Рассказывается о судьбе молодого идеалиста, бывшего механика на железной дороге Этьена Лантье, изгнанного за пощечину начальству, и который волею судьбы становится лидером шахтеров забастовщиков. В ходе трагических событий, проиграв забастовку, часть шахтеров погибает в затопленной шахте, в том числе и возлюбленная Этьена – Катрин.



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