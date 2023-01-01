Женственность на грани безумия. или путеводитель по женским даосским практикам. Анна Владимирова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Произведение посвящено современным вопросам, актуальным для женщины, которая живeт в большом городе. В книге затронуты аспекты личностного развития, заботы о собственном здоровье, сексуальности, выстраивания отношений с мужчинами. Предлагается взгляд, основанный на опыте автора, современны�х научных исследованиях, и упражнения для самопомощи. Книга предназначена для широкой аудитории.



Женственность на грани безумия слушать на видеосервисе Wink.