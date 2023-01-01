WinkАудиокнигиЖенственность на грани безумия. или путеводитель по женским даосским практикам. Анна Владимирова
Женственность на грани безумия. или путеводитель по женским даосским практикам. Анна Владимирова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология205 мин18+
Сюжет
Произведение посвящено современным вопросам, актуальным для женщины, которая живeт в большом городе. В книге затронуты аспекты личностного развития, заботы о собственном здоровье, сексуальности, выстраивания отношений с мужчинами. Предлагается взгляд, основанный на опыте автора, современны�х научных исследованиях, и упражнения для самопомощи. Книга предназначена для широкой аудитории.
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