Женское счастье. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Анна Томайчук переживала, что ее муж Николай периодически впадает в запои. Он страдает по тому времени, когда был хозяином палатки. Анна продолжает работать в палатке продавщицей, а Николай не хочет никуда устраиваться. Анна подумывает о разводе, но свекровь советует ей завести ребенка – это может образумить Николая. Анна сама мечтает о ребенке, но у них с Николаем разладились отношения в постели. Анна предлагает Николаю вариант искусственного оплодотворения, тот приходит в ярость и ударяется в очередной запой. Свекровь забирает сына домой, она предлагает Анне отдохнуть от Николая. Елена Ивановна присылает знакомого сантехника, Петра, для починки испорченного крана. Петр пытается соблазнить Анну, но она не может изменить мужу, хотя осознает, что лишилась реальной возможности забеременеть. Вернувшись от матери, Николай уверяет Анну, что перестанет пить, устроится на работу. У супругов начинается второй медовый месяц. Анна понимает, что ждёт ребенка. Но однажды к Анне заявляется с букетом цветов Петр. Николай взбешен, он опять начинает пить. Анна говорит свекрови, что окончательно решилась на развод и размен квартиры – Николая не останавливает даже ее беременность. Разозленная свекровь обвиняет невестку в измене – ведь Петра она специально подослала ей, чтобы проверить, верна ли Анна мужу. Настроенный матерью, Николай заявляет, что ребенок не его, Анна уходит из дома. Через некоторое время Николай встречает ее и просит вернуться, но та отвечает отказом. Свекровь узнает, где живет Анна и приходит к ней с извинениями: Петр подтвердил невиновность ее невестки. Николай устраивается работать экспедитором в свою бывшую палатку. Ему удается убедить Анну, что он ее любит и хочет начать новую жизнь с ней и своим ребенком.



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