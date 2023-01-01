Женские тайны. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Кирилл Ковалев в 48 лет женился во второй раз. Его жена, Лариса, значительно моложе Кирилла, ей 33 года. Кирилл очень любит свою молодую жену, но каждый день, проведенный с нею, приносит ему беспокойство. Кириллу кажется, что Лариса что-то скрывает от него. Ему не дают покоя частые телефонные звонки и разговоры Ларисы по телефону, которые она старается вести тайком от Кирилла. Однажды, придя домой, он услышал, как жена говорит кому-то: Все, не могу говорить по телефону, сейчас придет муж. В этот же день Кирилл узнает, что Лариса ждет ребенка. Он мучается ревностью и следит за женой. Кириллу удается узнать две тайны, которые скрывает от него Лариса. Первая – это ее сын, которого она родила в 16 лет от случайной связи. Лариса скрывала его от мужа потому, что в первом браке муж был категорически против появления в доме чужого ребенка. А вторая тайна – тот самый первый муж Юрий. Оказывается, брак Кирилл и Ларисой – это его авантюра. А Лариса – всего лишь исполнитель. Цель брака – отобрать у Кирилла квартиру. Но Лариса, пожив почти два года в браке с Кириллом, влюбляется в него и отказывается участвовать в афере.



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