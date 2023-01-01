Женские секреты, которые надо узнать, прежде чем жить вместе долго и счастливо. Наталья Толстая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ты увидела и полюбила, Он – лучше всех на свете, и ты готова сейчас же броситься в омут новых отношений. Остановись на минутку, милая, задумайся, а все ли ты знаешь об этих отношения, об их любовной и интимной стороне? Знаешь ли ты, как удержать того, кто так мил тебе? О чем эта книга? О любви и об ин�тимных отношениях. И о том, что одно без другого невозможно. О том, что одно-единственное слово или жест могут вызвать бурю эмоций, неприятие или, наоборот, восхищение. Одним словом, эта книга – о том, как жить с мужчиной долго и счастливо и всегда быть самой любимой и желанной.



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