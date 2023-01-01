Женские секреты. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Женские секреты. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Женские секреты. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

О книге

Двадцатипятилетняя Анна Никольская мечтала удачно выйти замуж и сделать карьеру. Однако, когда она получила на работе повышение, ее бойфренд Костя стал проявлять недовольство, что его девушка почти все время уделяет работе, а дома при этом беспорядок и пустой холодильник. Он считал, что, Анна переоценила свои способности и зря рассчитывает на приличную карьеру. Под влиянием возлюбленного, Анна, и без того не слишком уверенная в себе, окончательно растерялась. И, отправившись в первую самостоятельную командировку, сорвала важный контракт. В поисках сочувствия Анна позвонила Косте, но тот в ответ лишь рассмеялся и снова посоветовал девушке не прыгать выше головы, а вернуться на должность ассистента. Неожиданно Анну поддержал совершенно посторонний мужчина, который, увидев сидящую на скамейке плачущую девушку, попытался успокоить ее. «Утешение» продолжилось в гостиничном номере, и, под влиянием выпитого вина и обаяния Стаса, закончилось в его постели. Анна страшно переживала произошедшее и не знала, стоит ли признаться во всем Косте, который предложил ей выйти за него замуж. А вскоре, по невероятному совпадению, Стас оказался новым коммерческим директором компании, в которой работали Анна и Костя. Именно его приезда вот уже несколько дней с трепетом ждали все сотрудники. Анна была в шоке – она боялась, что Стас ее уволит и расскажет все Косте о том, что произошло между ними. Но скоро она поняла, что ее гораздо больше волнует сам Стас, который стал оказывать Анне знаки внимания. Анна стояла перед выбором: отменить свадьбу с Костей, разрушив, как ей казалось, крепкие и стабильные отношения, или остаться с женихом, постоянно думая о другом мужчине. После долгих раздумий, Анна все-таки решила расстаться с Костей, и собиралась сказать ему об этом. Она переживала из-за того, что ее порядочный и верный жених расстроится. Однако, выяснилось, что Костя сам изменяет Анне с их общей коллегой Илоной. Анна решила принять ухаживания Стаса, даже если это будет просто мимолетный роман.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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