Женская дружба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Анна Сомова узнаёт, что ее подруга Ольга собралась замуж за Михаила – бывшего воздыхателя Анны. Она пытается отговорить Ольгу от этого шага, потому что знает Михаила с неприглядной стороны. Когда-то, воспользовавшись тем, что Анна перебрала лишнего на вечеринке, Михаил нагло овладел ею. Но Анна не решается рассказать влюбленной Ольге об этом. Отчаявшись избавить Ольгу от иллюзий в отношении жениха, Анна начинает действовать с другой стороны – хочет заставить Михаила забыть о свадьбе. Она убеждает Михаила в том, что влюблена в него. Михаил заглатывает наживку, он делает Анне предложение и дает отставку Ольге. Ольга в отчаянии, она не может понять, почему Михаил порвал с ней. Анна видит, как страдает ее подруга, и решает ее познакомить со своим поклонником Ильей. Но Илья не сводит глаз с Анны, а Ольга убивается по своему бывшему жениху. Вскоре Ольга сломала ногу, попав под машину. Анна переезжает к подруге, чтобы ухаживать за ней. Илья тоже проникается сочувствием к Ольге и навещает больную. Анна, незаметно для себя, влюбляется в Илью. Михаил приходит к Ольге и рассказывает, что они с Анной любят друг друга. Ольга прогоняет Анну. Анна переживает разрыв с подругой, но на первом плане для нее теперь – зародившееся чувство к Илье. Она признается Илье в том, что отбила у Ольги Михаила для того, чтобы убедить подругу, какой он подлец. Илья не понимает поступка Анны – он сочувствует Ольге, ставшей жертвой интриг подруги. Илья перестает встречаться с Анной. Через некоторое время она решается прийти к Ольге и застает там Илью. Ольга и Илья решили пожениться. Анна разочарована, но не подает вида, что имела свои планы на Илью. Она желает счастья своей подруге.



Женская дружба слушать на видеосервисе Wink.