Женщины и власть. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Страшно представить, как сильно меняется ход истории, когда к власти приходит женщина. Новая книга Басовской Н.И. рассказывает о шести выдающихся женщинах, среди которых Елизавета Баварская – та самая Сиси, «неприкаянная императрица с грустными глазами», и коварная надменная Матильда Англий�ская, чье отстранение от престола стало причиной гражданской войны в Англии с 1139-го по 1154 год. Наталия Ивановна Басовская – доктор исторических наук, профессор, историк-медиевист. В последние годы Наталия Ивановна уделяет большое внимание просвещению в области исторического знания: программа «Все так» на радиостанции «Эхо Москвы», лекции в проекте «Академия» на телеканале Культура.



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