Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни. Мэй Маск (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мэй Маск всей своей жизнью подтверждает, что солидный возраст не помеха счастливой жизни. Особенно если вы намного раньше поняли, как даже из простых вещей получать максимум удовольствия. Быть открытой приключениям, позитивной, здоровой и неунывающей вне зависимости от проблем и обстоятельств – это результат нехитрых жизненных правил. Но их простота только кажущаяся. За ними стоят длинная, полная событий, взлетов и падений жизнь и четкий план, которым делится мама самого знаменитого и амбициозного бизнесмена 21 века. Знакомьтесь с жизненной философией Мэй Маск и… конфеты оставьте гостям.



Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни слушать на видеосервисе Wink.