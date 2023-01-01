Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни. Мэй Маск. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Наша жизнь похожа на американские горки с резкими взлетами и падениями. Поэтому важно всегда иметь план (и лучше не один). Упали? Стараемся не унывать, быстро поднимаемся и планируем дальнейшую жизнь. Так живет Мэй Маск, женщина, у которой всегда есть план — даже в самые трудные времена: например, когда она сбежала с тремя маленькими детьми от мужа-абьюзера. С возрастом падений не становится меньше, но они менее трагичны и не настолько болезненны, потому что мы уже проходили через подобное раньше, выжили и стали сильнее — утверждает Мэй, которая после 50 лет начала карьеру диетолога и перезапустила карьеру модели. Сегодня ей за 70, она счастлива и успешна. Хотите так же? Узнайте в саммари.



Женщина, у которой есть план слушать на видеосервисе Wink.