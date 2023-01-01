Женщина с фиалками. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Учительница ботаники, 47-летняя Нина Сухоребрая, живущая в посёлке и занимающаяся разведением и продажей фиалок, встретила в магазине своего бывшего мужа Ростислава Горюнова. Они развелись полтора года назад – Ростик ушел к эффектной брюнетке Курбановой, бросив жену и сына-студента. Нине показалось, что муж очень несчастлив, и она решила попытаться вернуть его в семью. Новая жена Ростислава, Жанна Курбанова, стал устраивать Нине сцены, требуя, чтобы она оставила ее мужа в покое. Тут из города приехал сын Сухореброй и Горюнова – Ян. Мать попросила его навестить отца. Подруга Яна, Рая Селиванова, начала подозревать, что новая жена просто приворожила Ростислава Горюнова колдовским методом. Потом мать с сыном хитростью выманили у отца его ботинки и обнаружили под стелькой кусочек тонкой проволочки и решили, что это средство приворота. Вскоре возле дома Сухореброй появилась Курбанова. Новая жена Горюнова возвратила подаренные ему ботинки и передала, как бы от него, удобрение для фиалок. Нина не взяла удобрение, а велела оставить его у забора. В это время вышел Ян, который увидел Курбанову, но мать не рассказала сыну, что это и есть разлучница. Вскоре Нину потрясла ужасная новость: пришедший домой Ян объявил, что встретил и полюбил другую женщину, и этой женщиной была Жанна. Вскоре домой вернулся Ростислав, который понял, что напрасно расстался с хорошей и доброй женой Ниной и променял её на непостоянную и неверную Курбанову. Та бросила его. На следующее утро домой зашёл Ян, и родители убедили его, что Жанна и его вскоре бросит, а вот Рая его любит по-настоящему. Ян задумался и решил остаться у родителей. Нина Андреевна поругалась с Жанной, когда та стала спрашивать про Яна, и обозвала её ведьмой. Жанна тоже не осталась в долгу. Но проклятья Курбановой обернулись против неё самой: у неё сгорел дом. Нина Андреевна пожалела незадачливую соперницу.



Женщина с фиалками слушать на видеосервисе Wink.