Женщина на диване. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Женщина на диване. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Женщина на диване. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство27 мин16+

Сюжет

Петр Гремин, инженер-строитель 45 лет, все свое время проводит на работе. Его личная жизнь состоит из коротких встреч с Вероникой Градовой, его возлюбленной 27 лет. Петр устоявшийся холостяк. Они живут вдвоем с отцом. Иногда в доме бывают женщины, но отца и сына устраивает то, что они появляются в доме ненадолго и быстро уходят. В их гостиной есть даже «дежурный диван», на котором иногда спят их гостьи. Отец Петра Николай Петрович в свои 75 лет перенес операцию на сердце. Его совсем недавно выписали из больницы, и он нуждается в наблюдении и уходе. Однажды, придя как всегда поздней ночью с работы, Петр привычно падает на свой любимый диван, и тут в темноте обнаруживает, что на нем спит женщина. Отец намекает, что он ее купил. Петр в шоке – отец еще не оправился после операции, а уже привел в дом продажную женщину. Но незаметно для себя влюбляется в Анну Беляеву, и уже торопится домой, так как она каждую ночь проводит на их диване в гостиной. Он расстается с Вероникой, но не делает никаких шагов к Анне, потому что уверен, что она проститутка. Когда все же выясняется, что это была лишь шутка отца, и Анна на самом деле дежурила, как медик, у его постели, Петр чувствует себя счастливым.

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