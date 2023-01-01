Женщина на диване. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Петр Гремин, инженер-строитель 45 лет, все свое время проводит на работе. Его личная жизнь состоит из коротких встреч с Вероникой Градовой, его возлюбленной 27 лет. Петр устоявшийся холостяк. Они живут вдвоем с отцом. Иногда в доме бывают женщины, но отца и сына устраивает то, что они появляются в доме ненадолго и быстро уходят. В их гостиной есть даже «дежурный диван», на котором иногда спят их гостьи. Отец Петра Николай Петрович в свои 75 лет перенес операцию на сердце. Его совсем недавно выписали из больницы, и он нуждается в наблюдении и уходе. Однажды, придя как всегда поздней ночью с работы, Петр привычно падает на свой любимый диван, и тут в темноте обнаруживает, что на нем спит женщина. Отец намекает, что он ее купил. Петр в шоке – отец еще не оправился после операции, а уже привел в дом продажную женщину. Но незаметно для себя влюбляется в Анну Беляеву, и уже торопится домой, так как она каждую ночь проводит на их диване в гостиной. Он расстается с Вероникой, но не делает никаких шагов к Анне, потому что уверен, что она проститутка. Когда все же выясняется, что это была лишь шутка отца, и Анна на самом деле дежурила, как медик, у его постели, Петр чувствует себя счастливым.



Женщина на диване слушать на видеосервисе Wink.