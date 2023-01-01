Женщина-локомотив. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Марина Гурьева очень предана семье, но привыкла к неограниченной власти. В свое время она женила на себе покладистого Павла и устроила на работу своим подчиненным. Дочь Даша была послушна и прилежна. Однако она уже выросла и впервые влюбилась, причем «не в того парня» – лохматого музыканта-металлиста Юру. Марина категорически против такой партии для дочери. Но тут выясняется, что Даша беременна и отказывается делать аборт. Мать настаивает, но дочь уходит из дома. Не понимая, что Даша теперь окончательно вышла из-под контроля, Марина приходит в дом Юры. Она в ужасе от его грязного жилища. Марина требует, чтобы Даша немедленно возвращалась. В ответ на отказ отрекается от дочери. Вечером после нападок жены у Павла случается сердечный приступ. Он попадает в больницу. Марина ухаживает за ним и вдруг узнаёт, что Павел тоже больше ей не подчиняется. Он заводит роман с медсестрой Еленой, а после выздоровления расстается с Мариной и увольняется с работы. Спустя три месяца Марина узнаёт, что Даша ушла от Юры и теперь живет с отцом и его новой подругой. Мать и дочь выясняют отношения. Даша готова вернуться домой. Вместе с ней вечером домой приходит и Павел, не сумевший ужиться со слишком инфантильной Еленой. Семья воссоединяется.



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