Женщина для брака. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Женщина для брака. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Женщина для брака. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

От 43-летнего Михаила Порываева ушла уже третья молодая жена. И каждая из них упрекала Михаила в скупости. Михаил же просто не терпит транжирства. Михаил не может жить в одиночестве, и собирается снова искать невесту. За советом он обращается к давней подруге и коллеге по работе Елене. Елена неожиданно предлагает Михаилу жениться на ней. Михаил удивлен: Лена для него – лучшая подруга, но на друзьях не женятся. Михаил решает искать невесту в своем окружении. На фабрику приходит новый экономист Лада Коломиец – молодая и эффектная красотка. Елена сообщает Михаилу, что Лада – настоящая охотница. Она обожает отбивать мужчин у других. Чтобы обратить на себя внимание Лады, Михаил просит Елену подыграть ему и изобразить, будто у них роман. План Михаила срабатывает, и вскоре у него с Ладой начинается бурный роман. Желая отблагодарить Елену, Михаил знакомит ее со своим приятелем Павлом. А вскоре Елена сообщает Михаилу, что они с Павлом решили пожениться, и приглашает на свадьбу. Михаил удивлен и даже… огорчен. Его отношения с Ладой складываются значительно хуже. Да, Лада не любит тратить денег по мелочам, ей не нужен ни новый дорогой телефон, ни кольцо с брильянтом. Она просит Михаила подарить ей автомобиль. Михаил понимает, что Лада – совсем не та женщина, о которой он мечтал. Михаил расстраивает свадьбу Елены и Павла, и просит Елену стать его женой.

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Жанр
Культура и искусство, Психология

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