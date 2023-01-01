Женщина для брака. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

От 43-летнего Михаила Порываева ушла уже третья молодая жена. И каждая из них упрекала Михаила в скупости. Михаил же просто не терпит транжирства. Михаил не может жить в одиночестве, и собирается снова искать невесту. За советом он обращается к давней подруге и коллеге по работе Елене. Елена неожиданно предлагает Михаилу жениться на ней. Михаил удивлен: Лена для него – лучшая подруга, но на друзьях не женятся. Михаил решает искать невесту в своем окружении. На фабрику приходит новый экономист Лада Коломиец – молодая и эффектная красотка. Елена сообщает Михаилу, что Лада – настоящая охотница. Она обожает отбивать мужчин у других. Чтобы обратить на себя внимание Лады, Михаил просит Елену подыграть ему и изобразить, будто у них роман. План Михаила срабатывает, и вскоре у него с Ладой начинается бурный роман. Желая отблагодарить Елену, Михаил знакомит ее со своим приятелем Павлом. А вскоре Елена сообщает Михаилу, что они с Павлом решили пожениться, и приглашает на свадьбу. Михаил удивлен и даже… огорчен. Его отношения с Ладой складываются значительно хуже. Да, Лада не любит тратить денег по мелочам, ей не нужен ни новый дорогой телефон, ни кольцо с брильянтом. Она просит Михаила подарить ей автомобиль. Михаил понимает, что Лада – совсем не та женщина, о которой он мечтал. Михаил расстраивает свадьбу Елены и Павла, и просит Елену стать его женой.



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