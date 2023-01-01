Жениться и обезвредить. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

А ведь как хорошо все начиналось… Золотая осень, теплынь, пора свадеб, моя невеста Оленушка спешит в Лукошкино, я ее честно жду, отец Кондрат уже назначает день нашего венчания и… Абзац! Всему! Горох рехнулся (по полной программе!), царица от него уходит, меня (участкового!) сажают в тюрьму, Яга устраивает скандал за скандалом, Митьку бьют (ну это не ново), на город движется орда шамаханов… и самое неприятное, что всему этому нет никакого логического объяснения. Просто не повезло, и все тут! Милицейская интуиция в голос вопит, что не так просто. А как? Пока не знаю, разберемся. Главное, успеть жениться… и обезвредить. Опергруппа, на выезд!



Жениться и обезвредить слушать на видеосервисе Wink.