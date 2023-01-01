Женить мужа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Ирина Григорьева нежно любила своего мужа Федора и детей. Но все изменилось в один день, когда Ирине поставили страшный диагноз – рак. Не желая посвящать близких в свои проблемы, Ирина решила подыскать себе замену. Выбор пал на молодую соседку Лизу, от которой недавно ушел муж. Ирина убедила Лизу, что она будет счастлива с Федором. У Ирины получилось привлечь внимание мужа к Лизе, но на душе у нее становилось только тяжелее. Ирина попала в плен обычной женской ревности. Но и рассказать мужу, о том, что сама подсунула ему любовницу, Ирина не могла… К счастью, оказалось, что Ирина беременна, а болезнь в связи с этим отступила.



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