Женить мужа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Женить мужа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Женить мужа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство27 мин16+

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О книге

Ирина Григорьева нежно любила своего мужа Федора и детей. Но все изменилось в один день, когда Ирине поставили страшный диагноз – рак. Не желая посвящать близких в свои проблемы, Ирина решила подыскать себе замену. Выбор пал на молодую соседку Лизу, от которой недавно ушел муж. Ирина убедила Лизу, что она будет счастлива с Федором. У Ирины получилось привлечь внимание мужа к Лизе, но на душе у нее становилось только тяжелее. Ирина попала в плен обычной женской ревности. Но и рассказать мужу, о том, что сама подсунула ему любовницу, Ирина не могла… К счастью, оказалось, что Ирина беременна, а болезнь в связи с этим отступила.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
27 мин / 00:27

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