WinkАудиокнигиЖенить мужа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Женить мужа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство27 мин16+
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О книге
Ирина Григорьева нежно любила своего мужа Федора и детей. Но все изменилось в один день, когда Ирине поставили страшный диагноз – рак. Не желая посвящать близких в свои проблемы, Ирина решила подыскать себе замену. Выбор пал на молодую соседку Лизу, от которой недавно ушел муж. Ирина убедила Лизу, что она будет счастлива с Федором. У Ирины получилось привлечь внимание мужа к Лизе, но на душе у нее становилось только тяжелее. Ирина попала в плен обычной женской ревности. Но и рассказать мужу, о том, что сама подсунула ему любовницу, Ирина не могла… К счастью, оказалось, что Ирина беременна, а болезнь в связи с этим отступила.
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