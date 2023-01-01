Жених с приданным. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Фельдшер скорой помощи Светлана Озерова устала от неопределённости в отношениях со своим гражданским мужем Вячеславом. По совету своей подруги Ларисы, Светлана начала переписываться с иностранцем Алексом. Алекс приехал в Россию, чтобы познакомиться со Светланой. Светлана объявила Вячеславу, что их отношения закончены, поскольку она выходит замуж и уезжает жить за границу. Алекс произвёл на Светлану и Ларису благоприятное впечатление. Он рассказал, что его бабушка была русской и завещала внуку найти себе именно русскую жену. Из рассказов Алекса Светлана поняла, что тот вскоре сделает ей предложение руки и сердца. Она оставила иностранного жених жить у себя и окружила его теплом и заботой. Но отношения Алекса и Светланы пока оставались дружескими. Неожиданно Вячеслав заявил, что всё понял и осознал и готов позвать её замуж. Светлана сказала ему, что делать это следовало гораздо раньше, и они поссорились. Алекс рассказал Светлане, что у него на родине в Австралии есть небольшой частный зоопарк, и он хочет перевезти туда некоторых русских животных из местного зоопарка. Поэтому всё своё время он проводил в каких-то непонятных деловых встречах. Единственное, что смущало Светлану – Алекс никуда ни разу её не позвал с собой, объясняя, что обсуждает дела, связанные с бизнесом. К Светлане вновь пришёл Вячеслав и предложил ей выйти за него замуж. Он отремонтировал Светлане стиральную машину, которую к тому времени уже успел сломать Алекс. Узнав о том, что иностранец живёт в квартире Светланы, Вячеслав приревновал её и оскорбил, а затем ушёл. Алекс не спешил делать предложение. Вячеслав неожиданно перевёлся в бригаду скорой помощи, в которой работала Светлана. Он объяснил, что так распорядилось руководство, но Светлана выяснила, что это была его личная инициатива. Однажды Светлана устроила праздничный ужин, на который пригласила Алекса и Ларису. Во время ужина Алекс не рассчитал силы, напился и стал оказывать знаки внимания Ларисе. Ночью он заявился в спальню Светланы и попытался забраться к ней в постель. Светлана вдруг поняла, что совершенно не хочет замуж за Алекса, и что у неё и так уже всё было – любящий её человек и привычная работа. Алекс неожиданно привёл в дом проститутку и Светлана выгнала их обоих. К ней снова пришёл Вячеслав, и она попросила его больше никогда не уходить.



Жених с приданным слушать на видеосервисе Wink.