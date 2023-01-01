Жених для попаданки. Анна Гале (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Журналистка Валерия Каргина не представляла, чем обернется самое обычное интервью с пожилым и безобидным на вид коллекционером драгоценностей. Вместо родной редакции она оказывается в подвале самого настоящего замка и становится кандидаткой в невесты самого настоящего принца. Правда, есть две проблемы. Первая – для замужества нужно пройти испытания, а вторая – Лера совершенно не хочет замуж за принца и намерена любым путем вернуться домой.



Жених для попаданки слушать на видеосервисе Wink.