Жена Тони. Адриана Трижиани (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Жена Тони» Адрианы Трижиани – новая захватывающая семейная сага от автора бестселлера «Жены башмачника»! 1930-е. Америка на пороге золотой эпохи биг-бэндов, задорный джаз несется из каждого окна и манит, манит. Юная Чичи живет в простой, но большой и дружной семье на берегу океана и мечтает стать профессиональным музыкантом, писать и исполнять песни. Саверио, ее будущий муж, ушел из дома еще в шестнадцать лет. Талант, красота и завораживающий голос стремительно сделали его любимцем публики, но ему пришлось прийти на многие жертвы. Теперь для всех его зовут Тони – ведь это имя гораздо звонче, удобнее выкрикивать поклонницам из толпы. Однажды Чичи и Тони встретятся на берегу океана – и с этого дня их пути тесно переплетутся навсегда. Оба одаренные, амбициозные, одержимые музыкой, они пойдут вперед, притягиваясь и отталкиваясь, через все перипетии и радости жизни в мире джаза, и просто жизни как она есть – с потерями и победами, с предательством и прощением, слезами и смехом. И обязательно – музыкой! Адриана Трижиани, как всегда, искусно плетет семейную эпопею, протянувшуюся на семьдесят лет, но и житейские мелочи описывает с любовью и бережным вниманием. Благодаря ее особому дару уловить и передать движения чувств, от самых глубоких до самых мимолетных, история «Жены Тони» мгновенно очаровывает и остается в сердце надолго. Пресса о книге: «Новая книга Адрианы Трижиани – это сладостно-горькая песня о бесконечном разнообразии любви» People «„Жена Тони“ – это захватывающая история жизни, в которой нашлось место всему: музыке, войне, красивым платьям, домашней пасте, верности, изменам. Очень трогательно и легко» Booklist Больше интересных фактов о творчестве автора читайте в ЛитРес: Журнале



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