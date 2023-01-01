Жена профессора. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Год назад профессор университета Дмитрий Хлебников женился на своей студентке Лере, которая после свадьбы начала работать на его кафедре. Его бывшая любовница, доцент Людмила Ярцева, намекает, что в университете судачат об отношениях Леры и аспиранта Олега Голубева. Придя как-то домой, Дмитрий застает Леру и Олега в своем кабинете. Дмитрий возмущен тем, что Олег просматривает его научные материалы на компьютере. Лера объясняет ситуацию желанием помочь Олегу в написании диссертации. Дмитрий устраивает скандал и выгоняет Олега. Он отказывает Олегу, который просит Дмитрия стать его научным руководителем. Дмитрия раздражает настойчивость, с которой Лера протежирует Олега. Масла в огонь подливает Ярцева, в сердце Дмитрия разгорается ревность. Лера не выдерживает и уходит к своим родителям, Дмитрий подозревает, что она с Олегом. Ярцева сообщает Дмитрию, что Олег собирается жениться на Лере. Когда она, вернувшись от родителей, приносит ему папку с научными материалами Олега, Дмитрий устраивает ей очередной скандал. Вскоре он опять застает в своем доме Олега с Лерой. Но тут все разъясняется – Олег пришел за своей папкой, в которой по недоразумению оказался его брачный контракт. Олег рассказывает, что родители девушки, на которой он хочет жениться, настаивают на том, чтобы он поскорее защитился. Дмитрий понимает, что ревность его была напрасной, он читает материалы Олега и видит, что тот удачно развил его старые научные идеи. Дмитрий ставит на место Ярцеву. Лера сообщает ему, что ее отец разорился, и Дмитрий предлагает приютить родителей жены в своей квартире.



Жена профессора слушать на видеосервисе Wink.