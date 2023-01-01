Жена моего отца. Елена Безрукова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Елены Безруковой – «Жена моего отца». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Эммой Бородиной. –Я согласна на твои условия,– сказала я тихо, развязывая пояс халата. Мужскому взору предстало моё тело, прикрытое лишь красивым кружевным бельём. Артур положил руки на мою талию и сжал. В глазах полыхнуло знакомое мне уже тёмное пламя.– Восхитительно,– сказал он, гладя и рассматривая моё тело.– Вот только не верю я тебе, что ты согласилась вдруг просто так. Что ты хочешь от меня, говори? Мужчина сжал меня так, что я чуть не задохнулась и невольно охнула. Не ожидала, что он так скоро раскусит меня, и откажется… – Ничего. Мне некуда идти,– выпалила я часть правды.– Прими меня, Артур. Просить было унизительно. Но деваться мне просто некуда. За стенами этого дома меня ждёт кое-что похуже… – Условия меняются. Я не верю тебе. Теперь мне мало секса. Ещё ты мне родишь сына. Если не согласна – пошла вон…. На счету актрисы Эммы Бородиной роли в российских популярных сериалах и фильмах, в том числе “Закрытая школа”, “Час Волкова”, “Братья Карамазовы” и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как “Страховщик (2014)”, “Терминатор: Генезис(2015)”, “Миссия невыполнима: Племя изгоев(2015)”, “Обитель зла: Последняя глава(2016)”, “Союзники(2016)”, “Бегущий по лезвию 2049(2017)” и многих других. Внимание! 18+ Содержит нецензурную лексику. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



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