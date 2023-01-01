Жена художника. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Альбина Куренина вернулась с работы домой, где ее ждал привычный беспорядок, оставленный мужем-художником. Когда-то они закончили один вуз, но Альбине пришлось забыть о живописи и выучиться на бухгалтера, чтобы кормить семью. Почти четыре года она фактически содержала Федора, который считал себя непризнанным гением, но терпение ее иссякло. Когда муж в очередной раз потребовал у нее денег на очередной проект – участие в московской выставке, Альбина отказала, предложив Федору зарабатывать самому. Она объяснила, что сбережений у них нет, одни долги и, вдобавок, на работе она попала под сокращение. Обиженный муж ушел от Альбины. Только из газет Альбина узнала, что Федор стал открытием столичной выставки. Муж объявился только через полтора месяца и сообщил, что возвращается. У своего подъезда Альбина столкнулась с Федором и его спонсором Клавдией, от которой узнала об их любовной связи. Она не хотела принимать мужа обратно, но он нашел способ ее переубедить. Жизнь Курениных вернулась в прежнее русло, когда появилась Клавдия. Она напомнила Федору, что вложила в него деньги, выставка не окупила затрат и теперь он ей должен крупную сумму. Альбина в ужасе. Федор предлагает ей продать квартиру, она напоминает, что муж не имеет к ее жилью никакого отношения. Федор в ярости дает ей пощечину, но тут же просит прощения. Спустя некоторое время Альбина узнает, что беременна. Федор предлагает ей сделать аборт, она отказывается, требует, чтобы муж, наконец, начал обеспечивать семью. Он звереет и избивает Альбину. Она выгоняет его из дома. Проходит год. Альбина идет по улице с детской коляской. Ее видит Клавдия. Она сообщает, что Федор вернулся из Москвы, обеспечен, расплатился с долгами. Клавдия знает, что Альбина вернулась в профессию, видела ее работы и предлагает сотрудничество. Альбина обещает подумать. На следующий день к ней приходит Федор в надежде на примирение. Альбина его прогоняет. Она заставляет мужа подписать заявление на развод и скрывает от него рожденного ребенка.



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