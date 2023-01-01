Жена – беглянка. Анна Александровна Завгородняя (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Жена – беглянка- фантастический роман Анны Завгородней, жанр любовное фэнтези, приключенческое фэнтези. Выйти замуж за старика и перечеркнуть все мои планы и надежды на учебу и счастливое будущее. Вот, на что обрек меня сводный брат, продав за место в королевском совете. Но, когда появился шанс сбежать, я не могла его упустить. Побег и встреча с опальным капитаном изменили мою жизнь. Мой дар, который брат запрещал развивать прежде, теперь оправдает себя с лихвой. И что с того, что для побега придется переодеться в мальчишку? Главное, чтобы меня не нашел и не вернул на брачное ложе ненавистный супруг. А там, глядишь, и любовь найдется. И шанс на счастье, за которое я готова бороться до конца.



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