Железный перстень. Глава 5. Зиновий Исаакович Фазин
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Железный перстень. Глава 5. Зиновий Исаакович Фазин

Железный перстень. Глава 5. Зиновий Исаакович Фазин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Приключения, Классика12+

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Сюжет

Окончание радиопостановки по страницам одноименной повести о разгадке тайны Курской магнитной аномалии, о поисках месторождений железной руды в трудные годы Гражданской войны. Исполнители: Аким – Корецкий Владимир; Полина – Остроумова Ольга; Оськин – Щербаков Петр; Лазарев – Печников Геннадий; Юркевич – Карельских Евгений; Каретников – Медведев Юрий; Сапогов – Прокопович Николай; Сапогова – Матюшина Людмила; Бурыгин – Каневский Леонид; Петька – Ушаков Александр; Станкевич – Жирнов Сергей; Степанида – Литвинова Наталья; Оля – Веневитинова Галина; Мамай – Суховерко Рогволд; Подпольщик – Скоробогатов Николай; Огуренко – Болотников Михаил; Корреспондент – Песелев Аркадий

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