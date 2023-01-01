Железный характер. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Полковник в отставке Степан Павлович Гришин живет вдвоем с дочерью-студенткой Ириной. Она заканчивает институт физкультуры, профессионально занимается стрельбой из пистолета. Когда вдруг Ирина начинает задерживаться допоздна на гулянках, Степан Павлович возмущен и всячески пытается «вразумить» дочь. Ирина объясняет отцу, что встречается с молодым человеком. Отец просит ее отложить личную жизнь до окончания института, но Ирина сообщает, что собирается замуж. Степан Павлович обращается за советом к тренеру Ирины по стрельбе, своему старому другу и сослуживцу Михалычу и просит того поговорить с Ириной. Тот сообщает, что Ирина в последнее время в тир не ходит и ее могут вообще отчислить из команды. Степан Павлович уличает дочь во лжи. Некоторое время после этого она приходит домой вовремя, и он решает, что ему удалось ее вразумить. Ирина сообщает, что уезжает на сборы на неделю, но через два дня Степан Павлович видит ее в городе. Он звонит Михалычу и выясняет, что никаких сборов нет, а сам Михалыч в больнице. Вернувшись домой, Ирина признается, что неделю жила у жениха. Разговор заканчивается крупной ссорой. Степан Павлович несколько дней переживает это, а потом пытается помириться с дочерью, но она только плачет. Степан Павлович идет в больницу навестить Михалыча, и тот знакомит его со своим соседом по палате, Алексеем, который героически спас трех человек от смерти и был тяжело ранен. Вскоре Ирина сообщает отцу, что беременна, а ее жених попал в больницу и может остаться инвалидом. Степан Павлович требует, чтобы дочь сделала аборт и забыла про своего жениха. Ирина называет отца подлецом, и он выгоняет ее из дома. Остыв, Степан Павлович признает, что Ирина права, но пересилить себя и позвонить ей не может. Он снова идет в больницу к Михалычу. Тот оказывается на процедурах, и Степан Павлович делится своей бедой с Алексеем, соседом Михалыча по палате, который убеждает его позвонить дочери. Выясняется, что Ирина едет к жениху в ту самую больницу. Отец и дочь встречаются у входа, и Степан Павлович просит Ирину простить его. Он хочет познакомиться с ее женихом. Ирина ведет его в ту самую палату, где он только что был. Оказывается, Алексей – и есть ее жених.



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