Железная дорога. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сыну Вадима недавно поставили диагноз – порок сердца, выяснилось, что нужная срочная дорогостоящая операция. Ребенок болел с рождения, но врачи постоянно путались в диагнозе, в результате, Вадим с женой Ольгой потратили большую сумму денег на лекарства и обследования. Срочная операция так же требовала крупную сумму, но где ее брать, Вадим, который недавно лишился работы, не знал. Испытывая отчаяние, Вадим тщетно пытался разыскать деньги, в том числе обращался в банк, где ему, безработному, отказали в кредите. Однажды он случайно встретил Светлану, женщину с которой у него когда-то был роман. Вадим порвал отношения со Светланой, когда познакомился с Ольгой. Теперь Светлана была успешным предпринимателем. Она предложила Вадиму работу и хорошую зарплату, но он сразу понял, чего именно добивается от него Светлана. Решение далось ему тяжело, и все же он принял предложение Светланы. Его подозрения оправдались, Светлана вскоре дала ему понять, что хотела бы вернуть его в качестве любовника. Он начал встречаться с ней тайком от жены. Спустя короткое время Вадим попросил у Светланы в долг сумму, необходимую для операции. Она согласилась, но при условии, что он бросит жену и переедет к ней. Вадим был вынужден вновь согласиться. Ольга, узнав о том, что Вадим бросает ее, устроила скандал, заявив, чтобы он больше не появлялся в палате больного сына. Вскоре Светлана дала Вадиму необходимую на операцию сумму денег. Он передал ее Ольге. Сыну сделали операцию. Но Ольга, обиженная на Вадима, запретила ему проведывать ребенка. Она также отказалась передавать мальчику железную дорогу, которую сын давно просил у Вадима. Вадим вернулся к Светлане, но он не мог смириться с тем, что лишился жены и ребенка. Вадим поругался со Светланой и бросил ее. Вскоре он частично вернул долг Светлане, пообещав отдать ей и все остальное в ближайшее время. Вадим уже не надеялся на примирение с женой, но Ольга все же дала ему намек на то, что они еще могут быть вместе. В день выписки сына Вадим пришел к Ольге, чтобы собрать железную дорогую в комнате сына. Жена дала ему понять, что не будет против возвращения Вадима в семью.



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