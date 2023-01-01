Желанный ребенок: Что делать, если не получается. Мифы и правда об ЭКО, бесплодии и репродуктивном здоровье. Елена Младова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

По данным ВОЗ, каждый шестой человек в мире сталкивается с проблемой бесплодия. Несмотря на развитие медицины, по-прежнему бытует множество страхов и вредных мифов, связанных с зачатием и беременностью. Елена Младова, врач-репродуктолог с 20‑летним опытом, в своей аудиокниге подробно и профессионально разбирает самые острые вопросы, связанные с бесплодием. Она расскажет о современных методах диагностики и лечения бесплодия, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), делится проверенными стратегиями в области репродуктивной медицины. Автор стремится помочь слушателям найти путь к счастливому родительству и оказать моральную поддержку каждой паре на пути к заветной цели – рождению ребенка.



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