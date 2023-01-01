Желания и фотографии. Кейт Харт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

С тех пор, как семья Эммы переехала в Нью-Йорк, каждый год тридцать первого декабря за несколько минут до наступления нового года она сталкивается с одним и тем же парнем. Он верит, что желания, загаданные в эту волшебную ночь, непременно сбываются. Нужно лишь очень захотеть. Эмма же считает его неудачником, с которым никто не хочет общаться. К тому же, как только этот парень оказывается рядом, с ней непременно случается какой-то конфуз! Однако год за годом Эмма замечает, как сильно меняется мальчишка. И когда она, наконец, понимает, что им суждено быть вместе, их короткие встречи прекращаются. Но ведь никто не отменял волшебство новогодней ночи… Да и желания имеют свойство сбываться!



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