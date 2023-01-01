Жажда любви. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Жажда любви. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Жажда любви. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

Максим Свободин остался совершенно один после смерти матери. Случайно он познакомился с Зинаидой Чуйковой, женщиной властной и решительной, которая тоже недавно овдовела. Чуйкова быстро взяла инициативу в свои руки. Вскоре Зинаида переехала из коммуналки, где снимала комнату, в квартиру Максима, затем стала его официальной женой. По желанию Чуйковой мягкий и слабовольный Максим Свободин уволился с работы и занялся домашним хозяйством, обеспечивая любимой жене комфорт и уют. Но Зинаида была постоянно недовольна своим мужем, в семье часто возникали скандалы. По совету психолога Свободин стал чаще настаивать на своем, искать интересы вне отношений с женой. Однако события развивались стремительно. Сначала Зинаида попыталась переоформить квартиру Свободина на себя, затем поселила в ней молодого мужчину, которого называла своим двоюродным братом. Однажды Свободина разыскал некто Чуйков, который представился «покойным мужем Зинаиды Чуйковой», и у которого прыткая женушка мошеннически отняла квартиру. Похоже, Масксим Свободин попал в лапы к прожженной аферистке…

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Жанр
Культура и искусство, Психология

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