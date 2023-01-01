Жар-птица и другие чудесные сказки / The Firebird and Other Wonderful Tales. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к одноименной книге. Книга представляет собой сборник адаптированных народных и авторских сказок разных стран на английском языке. На страницах этой книги юные читатели вновь встретятся с волшебной Жар-птицей, находчивым солдатом, Василисой Прекрасной, Матушкой Гусыней и еe сыном Джеком, а также с другими известными сказочными персонажами. Разнообразие волшебных, бытовых и приключенческих сюжетов, тонкий юмор и образный английский язык делают чтение этих сказок не только увлекательным, но и полезным с точки зрения изучения языка. Пособие адресовано учащимся 3–4 классов образовательных учреждений, а также широкому кругу лиц, изучающих английский язык.



Жар-птица и другие чудесные сказки / The Firebird and Other Wonderful Tales слушать на видеосервисе Wink.