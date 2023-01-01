Зерцалия. Центурион. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евгений Гаглоев «Зерцалия. Центурион» – третья книга от признанного мастера молодежного фэнтези и автора серий-бестселлеров. Приключения российской школьницы, оказавшейся наследницей Калиостро, продолжаются. Шагнув в зеркало, Катерина Державина и ее друзья попали в притягательную и загадочную Зерцалию. Они сразу же оказываются в гуще разнообразных событий: Катерина спасает от чудищ незнакомую девочку отправляется в подземное логово Оракула Червей на поиски похищающего детей колдуна и узнает тайну своего рождения. Позже ей предстоит встретиться со своей матерью и даже… с самим Калиостро. А в это время на Земле Матвей, превращенный в центуриона, ищет зеркала Трианона, чтобы предотвратить новые злодеяния колдунов и магов из Зерцалии. Награды цикла «Зерцалия» (2013 – 2015): номинант «Книжной Премии Рунета», Медаль Н. В. Гоголя «За сказочную литературу», «Выбор пользователей» Ozon.ru, «Самая обсуждаемая книга» на BookMix.ru.



Зерцалия слушать на видеосервисе Wink.