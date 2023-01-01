Зерна граната. Анна Коэн (книга, 2020) слушать онлайн

Новый #online – бестселлер! Самый нашумевший роман рунета! По воле главы криминального мира Кантабрии, Луиза и ее друзья отправляются в анархичную Иберию. Если они выполнят его приказ, то смогут начать новую жизнь. Но сдержит ли слово Теодор Крысиный Король? Принцессу Агнесс короновали на глазах всего света, но тут же с позором изгнали из столицы. Она хочет лишь спокойной жизни и исцеления для ее возлюбленного короля. Но позволит ли государство воплотиться еe планам? Юстас Андерсен слепо следует за идеальным человеком – герцогом Спегельрафом, – не зная его истинных целей. Долго ли он сможет оставаться орудием в руках бывшего Верховного Судьи?



#Зерна граната слушать на видеосервисе Wink.