Зеркало над бездной. Олег Лурье (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Президент Кеннеди убит женщиной, а не подслеповатым Ли Харви Освальдом… Организатор терактов 11 сентября 2001 года находился всего в 500 метрах от рушащихся небоскребов… Покушение на Папу Римского Иоанна Павла II – прикрытие многомиллиардных банковских афер… Эти и другие глобальные преступления оказались связаны между собой одной цепью… На вопросы, которые еще недавно считались риторическими, а порой даже запретными, отвечает роман-версия известного журналиста Олега Лурье. Эта книга основана на фактах и доказательствах, полученных автором в результате многолетних международных журналистских расследований. Среди действующих лиц, как вымышленные и зашифрованные персонажи, так и реальные люди под своими настоящими именами – от олигархов, действующих политиков, банкиров, служителей Ватикана до лидеров национальных и мировых преступных синдикатов.



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