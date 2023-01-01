Зеркало и чаша. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вторая книга дилогии Продолжение романа «Лес на Той Стороне». Одержав победу в борьбе за смолянский престол, княгиня Избрана едва справляется со всеми трудностями. Ее подозревают в убийстве брата Зимобора, на смолян идет ратью полоцкий князь Столпомир, а тут еще появляются слухи, что Зимобор жив и намерен снова бороться за свои права. Проиграв битву, Избрана находит приют в Плескове, где вдруг оказывается совершенно необходима. Зимобор занимает престол своего отца, но кроме обычных княжеских забот его мучит и другое: как избавиться от губительной любви своей покровительницы, Девы Судьбы, и найти свою земную возлюбленную, Дивину? На Ту Сторону ведет немало путей, но трудно выбрать подходящий.



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