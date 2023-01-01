Зеркало для лидера. Меняй себя, чтобы управлять другими. Анастасия Мозер (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Зеркало для лидера» – практическое руководство по тому, как менять себя и достигать поставленных целей, как видеть свое отражение в других и других – в себе. Анастасия Мозер рассказывает о том, что, в соответствии с древним китайским учением, нас повсюду окружают зеркала. Система, в которую попадает новый руководитель, отражает прежде всего его предшественников, это зеркало прошлого. Те, кто окружают его сейчас,– это зеркало настоящего, а те, на кого лидер хочет быть похожим,– зеркало будущего. Вглядываться в зеркала просто необходимо, чтобы управлять собой и другими. Автор дает возможность каждому самоидентифицироваться, найти свои сильные стороны и признать (а значит, и научиться побеждать) свои слабости. Она помогает определить, какой талант развит и чем в жизни стоит заниматься, дает понять, в какой сфере кроется потенциал личности. Здесь много упражнений, при помощи которых можно познать себя и двигаться дальше, совершенствуясь и развивая лидерские качества. А еще тут есть своеобразный дневник с практикумом и важными вопросами к себе.



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