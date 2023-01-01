Зеркала. Мария Николаевна Покусаева (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Шкаф, зеркало, кроличья нора – что угодно может стать дверью, которая откроется в мир, полный чудес. Так случилось со мной. За волшебной дверью меня ждали – и встретили как почетную гостью. Они пообещали добрые чудеса, безобидные приключения и пару коньков в придачу, всё – лишь бы я осталась на пару месяцев при дворе златовласого принца. Но у чародеев и принцев есть свои секреты, глубины зеркал прячут чудовищ, а законы магии жестоки и злы, если ты их не знаешь. Когда погаснут волшебные огни, когда мир повернется ко мне своей темной стороной – кем я стану?



Зеркала слушать на видеосервисе Wink.