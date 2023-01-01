Земля матерей. Лорен Бьюкес (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Постапокалиптическая антиутопия! Мир, в котором мужчины почти вымерли и героине приходится спасать своего сына от государства и охотниц за головами. Через три года после того, как вирус уничтожил почти всех мужчин на земле, Майлс, сын-подросток Коул, является одним из редких выживших. Но в этом изменившемся мире полно женщин, которые готовы убить, чтобы заполучить в свои руки самый ценный товар – живого мальчика. Спастись и добраться до безопасного места означает пересечь всю Америку со смертельно опасными преследователями на хвосте, включая родную сестру Коул – Билли. РАЗ ЕСТЬ ТЕ, КТО ИДЕТ НА ЛЮБОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗАВЛАДЕТЬ МАЙЛСОМ, ТО И КОУЛ РАДИ СПАСЕНИЯ СЫНА ГОТОВА НА ВСЕ… «Элегантно и умно написанный триллер… Роскошно». – Стивен Кинг «Энергичный и интеллигентный роман». – Guardian «Большой-большой талант». – Джордж Р.Р. Мартин «Невероятно своевременный рассказ Бьюкес о чуме – это притча о славе и ужасе во времена бедствия». – Кори Доктороу «Остросюжетный триллер, который сочетает в себе вызывающий дрожь экшен и гендерную политику с впечатляющими намеками. Этот интеллектуальный роман о пандемии кажется тревожно близким». – Metro «Та редкая захватывающая история, которая не уклоняется ни от больших вопросов, ни от интересных ответов». – New Scientist



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