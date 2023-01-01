Зелёная долина. Трилогия. Галина Осень (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Трилогия в одном файле! Героиню отправляют в командировку в соседний мир. На каких-то четыре месяца. До новогодних праздников. «Кого усмирять будешь?» – спрашивает её сынуля. Вот так внезапно и узнаёт героиня, что она – «железная леди». И только она сама знает что это – маска, скрывающая её истинную сущность. Но справится ли она с отставным магом? А с бывшей любовницей шефа? А с сироткой подопечной, которая отнюдь не зайка? Да ладно бы только своя судьба, но уже и судьба детей становится связанной с магическим миром. Старший заканчивает магическую академию и женится на ведьме, среднего судьба связывает брачным договором с пяти лет с орками, а младшая собралась к драконам! Что за жизнь?! Когда-нибудь покой будет или нет?! Уважаемые читатели)) Теперь вся история из трёх частей завершена и объединена в один том.



Зелёная долина слушать на видеосервисе Wink.