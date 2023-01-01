Зелье №999. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

«Зелье №999» – фантастический роман Александры Лисиной, жанр героическое фэнтези, книги про волшебников, любовное фэнтези. Будьте осторожны с экспериментальными зельями. И не швыряйтесь ими в кого попало, потому что последствия могут быть катастрофическими. Особенно, если вам при этом удастся о�дновременно проклясть могущественного мага, обзавестись кровным врагом и встретить мужчину своей мечты. Хотя и это не самое страшное. Главное не перепутать, кого из пострадавших расколдовать, кого поцеловать, а от кого держаться подальше! Ну а если все-таки перепутаете… впрочем, обо всем по порядку.



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