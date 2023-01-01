Здравствуйте, я тетя Люся. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Николай впал в депрессию: его бросила невеста. В Катю он был влюблен с детства, и теперь никак не мог смириться с тем, что она увлеклась другим мужчиной. Николай оставил учебу в институте, устроился на временную работу и теперь все свободное время проводил в размышлениях о том, как ему изменить свой излишне мягкий характер, не позволяющий забыть о Кате. А тут еще бабушка поселила к нему в квартиру дальнюю родственницу Люсю, которая поссорилась с мужем и была вынуждена уйти из своего дома. Поначалу Николай воспринял тетю Люсю в штыки. Однако, после очередной встречи с Катей, подавленный Николай сам заговорил с Люсей о своих проблемах. Неожиданно он открыл для себя, что его тридцатипятилетняя тетя очень привлекательна и совсем не похожа на других женщин. Люся обладала аналитическим складом ума и уравновешенным рассудительным характером. Поскольку Люся не являлась кровной родственницей Николая, дружеские отношения перешли в любовные. Николаю показалось, что с Люсей ему, наконец, удалось забыть Катю, и он сделал Люсе предложение. К удивлению Николая, Люся его отвергла и вернулась к мужу. Выяснилось, что Люся ссорилась с мужем из-за того, что они не могли зачать ребенка. Теперь же Люся была беременна. Николай понимает, что на самом деле ребенок от него. Он возмущен: значит, Люся попросту использовала его? Николай, решив «измениться» и действовать «жестко», попытался настаивать на своем отцовстве. Тогда Люся просит Николая не разрушать ее семью, ведь к Николаю она все равно не вернется. В это время к Николаю неожиданно приходит Катя. Она тоже ждет ребенка от своего жениха. Но свадьбы не будет, Катя поняла, что это «не тот человек», и что она по-прежнему любит Николая. Николай в той же жесткой манере отвергает Катю. Оставшись один, Николай, наконец, понимает: лучше оставаться собой. Он решает не разрушать семью Люси и пытается наладить отношения с Катей.



Здравствуйте, я тетя Люся слушать на видеосервисе Wink.