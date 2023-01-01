Здравствуй, я ваша невестка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

После смерти сына Славы жизнь Веры Бережных стала пустой и безрадостной. Полгода спустя, в ее жизни возникла Алла, которая сообщила, что носит ребенка от Славы. Она показала брошку – фамильную драгоценность, которая хранилась у Веры, но исчезла некоторое время назад. Вера обрадовалась тому, что скоро обретет внука, на появление которого уже не надеялась! Она разрешила Алле остаться у нее, но молодая девушка не нравилась ей: слишком примитивная, ничего не хочет, обижается на каждое замечание. Пытаясь убедить Аллу в том, что ей необходимо восстановиться в учебном заведении, Вера сама не заметила, как настроила ее против себя. Однажды Алле неожиданно стало плохо, Вере пришлось обратиться к соседу и другу семьи врачу Дмитрию. Он помог с госпитализацией Аллы. В больнице Вера узнала, что у Аллы слабое сердце, с таким заболеванием врачи обычно отговаривали пациенток от родов. Вера была благодарна Алле за то, что она решила выносить ребенка Славы. Однако вскоре Дмитрий объяснил Вере, что не доверяет Алле. Он знал ее, девушка действительно нравилась сыну Веры, но дело в том, что взаимностью девушка не отвечала. У нее был другой молодой человек, Игорь. Узнав об этом, Вера примчалась домой, чтобы выяснить у Аллы правду. Девушка созналась в том, что так все и было. Слава признался ей в любви и подарил бабушкину брошку, которую тайком забрал у матери. Алла ушла от матери Славы. Вера тосковала одна. Ужас беспросветного одиночества вновь сковал ее сердце, потому она так обрадовалась звонку Аллы с просьбой помочь. Вера вернула ее к себе. Прошло некоторое время, и Аллу разыскал Игорь, чтобы вернуть ее. Она собрала вещи, но… начавшиеся роды не позволили ей уйти. Алла родила ребенка, Веры была счастлива за нее. Но неожиданно пришел Дмитрий и сообщил, что Алла сбежала из роддома, оставив своего новорожденного малыша. Вера была шокирована поступком девушки. Как рассказал Дмитрий, у ребенка оказалась редкая группа крови, которую никак не мог дать ребенку Игорь. Он засомневался в том, что является отцом новорожденного сына Аллы и бросил ее. Отчаявшись, Алла не придумала ничего лучше, как отказаться от малыша. Вера поняла, что ребенок может быть от Славы, но как это выяснить? Она решила сделать тест ДНК. Пока он готовился, Дмитрий сообщил ей, что мальчика присмотрела другая семья, которая уже собирает документы на его усыновление. Вера, успев собрать все справки раньше, забрала ребёнка, а позже узнала, что он является ее родным внуком.



Здравствуй, я ваша невестка слушать на видеосервисе Wink.